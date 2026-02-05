SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), 5 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yeni bir iş ilişkisine ilişkin açıklamada bulundu.
Şirket açıklamasına göre, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, yurt içi bir müşteriyle savunma sistemleri alanında toplam tutarı 896 bin 400 dolar olan bir sözleşmeye imza attı. Söz konusu anlaşmanın da 5 Şubat 2026 tarihinde imzalandığı belirtildi.
Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin teslimatlarının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
SDTTR HİSSESİNDE SON DURUM
SDTTR payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Hissenin 15.30 yazım saati itibarıyla %-1,57 oranında değer kaybettiği görülüyor. Güncel fiyat ise 194,40 TL olarak işlem görüyor.