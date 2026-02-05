Yeni modelde en dikkat çeken unsur, faiz oranlarının yüzde 1,20 seviyesine kadar indirilmesi ve ödeme vadelerinin 180 aya (15 yıl) yayılmasıdır.

Mevcut piyasada yüzde 2,65 civarında seyreden faiz oranlarıyla kıyaslandığında, bu kampanya yatırımcıya yaklaşık 1 milyon TL daha az geri ödeme yapma imkanı tanıyor.

ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU: KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Kampanya kapsamında farklı kredi tutarları için oluşacak tahmini ödeme planı şu şekildedir:

Not: Rakamlar resmi kampanya detayları açıklandığında güncellenebilir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenen kampanyanın 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelerek resmileşmesi öngörülüyor. Başvurularda önceliğin şu kriterlere verilmesi muhtemel:

• İlk Kez Ev Sahibi Olmak: Adayın üzerinde kayıtlı bir taşınmaz bulunmaması.

• İkamet Şartı: Konutun alınacağı şehirde ikamet ediyor olmak.

• Satış Geçmişi: Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLACAK

Kredi desteğinde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının başrolü üstlenmesi, BDDK’nın ise ilk kez ev alacaklar için kredi kullanım sınırlarını esnetmesi bekleniyor.