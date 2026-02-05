Artan konut fiyatları ve kredi maliyetleri karşısında ev hayali kuran vatandaşlar için hükümetten dev bir finansman atağı geliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "ilk evim konut kredisi" kampanyasıyla, ilk kez ev alacaklara piyasa koşullarının çok altında bir maliyetle kapılar aralanıyor.
Yeni modelde en dikkat çeken unsur, faiz oranlarının yüzde 1,20 seviyesine kadar indirilmesi ve ödeme vadelerinin 180 aya (15 yıl) yayılmasıdır.
Mevcut piyasada yüzde 2,65 civarında seyreden faiz oranlarıyla kıyaslandığında, bu kampanya yatırımcıya yaklaşık 1 milyon TL daha az geri ödeme yapma imkanı tanıyor.
ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU: KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?
Kampanya kapsamında farklı kredi tutarları için oluşacak tahmini ödeme planı şu şekildedir:
Not: Rakamlar resmi kampanya detayları açıklandığında güncellenebilir.
BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenen kampanyanın 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelerek resmileşmesi öngörülüyor. Başvurularda önceliğin şu kriterlere verilmesi muhtemel:
• İlk Kez Ev Sahibi Olmak: Adayın üzerinde kayıtlı bir taşınmaz bulunmaması.
• İkamet Şartı: Konutun alınacağı şehirde ikamet ediyor olmak.
• Satış Geçmişi: Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak.
KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLACAK
Kredi desteğinde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının başrolü üstlenmesi, BDDK’nın ise ilk kez ev alacaklar için kredi kullanım sınırlarını esnetmesi bekleniyor.