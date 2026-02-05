Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilen 19 kişiye ağır idari para cezaları uyguladı. SPK’nın 5 Şubat 2026 tarihli bülteninde yer alan bilgilere göre, Escar hisselerinde yapılan işlemler mercek altına alındı. Yapılan denetimler sonucunda, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin ilgili maddelerine aykırılık tespit edilerek toplamda 67.430.749,03 TL tutarında idari para cezası kesilmesine karar verildi.

En Yüksek Cezalar Adem Karataş ve İsmail Kaya'ya

Ceza listesinin başında, 22 milyon TL'yi aşan tutarla Adem Karataş yer alırken, onu yaklaşık 19,6 milyon TL ile İsmail Kaya takip etti.

Öne çıkan ceza tutarları şu şekilde:



Adem Karataş: 22.105.248,26 TL

İsmail Kaya: 19.614.557,65 TL

Veysel Karadeniz: 6.436.002,38 TL

Orhan Sönmezsoy: 5.215.006,36 TL

Neslihan Kaya: 2.458.463,80 TL

Piyasa Bozucu Eylemlere Yönelik Düzenleme

Söz konusu cezalar, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (f) bentleri uyarınca verildi. Bu düzenlemeler genel olarak pay piyasasında arz ve talebi etkileyebilecek, yapay fiyat oluşumuna neden olabilecek veya yanıltıcı izlenim uyandırabilecek eylemleri kapsamaktadır.