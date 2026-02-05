Son yıllarda sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden yayılan "IBAN kiralama" veya "evden ek gelir" vaatleri, binlerce vatandaşı farkında olmadan büyük bir suç sarmalının içine çekiyor. "Sadece hesabımı kullanacaklar, ne olabilir ki?" diyerek yapılan bir anlık hata, 2026 yılı itibarıyla ağır hapis cezaları ve geri dönülemez mali kayıplarla sonuçlanıyor.

İşte "iyilik" ya da "ek kazanç" sandığınız bu eylemin korkutan hukuki bilançosu:

10 YILA KADAR HAPİS RİSKİ: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Eğer ödünç verdiğiniz veya kiraladığınız banka hesabına dolandırıcılık yoluyla elde edilmiş bir para gelirse, Türk Ceza Kanunu (TCK) devreye girer.

TCK 158/1-f Maddesi: Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen bu suçta, hesap sahibi "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna iştirakten yargılanır.

Cezası: Bu suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. "Haberim yoktu" savunması, hesabın maddi menfaat karşılığı kullandırıldığı durumlarda genellikle geçerli kabul edilmemektedir.

MASAK RADARI VE "KARA PARA" TUZAĞI

Başkası adına işlem yaparken kimlik gizlemek, 5549 sayılı Kanun kapsamında doğrudan suçtur.

Bildirim Yükümlülüğü: Kendi adına ama başkası hesabına hareket edenlerin bunu bankaya bildirmemesi durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.

Kara Para Aklama (TCK 282): Eğer hesabınız suçtan elde edilen gelirin meşrulaştırılması (aklanması) için kullanılıyorsa, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

BANKA HESAPLARINA SÜRESİZ BLOKE

Soruşturma başladığı anda MASAK ve savcılık kararıyla tüm banka hesaplarınıza bloke konulur.

Kendi maaşınızı çekemez, faturalarınızı ödeyemez hale gelebilirsiniz.

Adınız "yüksek riskli müşteri" listesine alınır ve bir daha bankalardan kredi çekmek veya yeni hesap açmak neredeyse imkansız hale gelir.

"HABERİM YOKTU" DEMEK SİZİ KURTARIR MI?

Yargıtay'ın güncel kararları oldukça net: Bir kişinin banka hesabını, şifrelerini veya IBAN bilgilerini tanımadığı kişilere vermesi "hayatın olağan akışına aykırı" kabul ediliyor. Yani, "Ben sadece yardım etmek istemiştim" savunması, profesyonel dolandırıcılık şebekelerine aracılık ettiğiniz gerçeğini ve hukuki sorumluluğunuzu ortadan kaldırmıyor.

Önemli Uyarı: Sosyal medyada "IBAN'ını kirala, günlük 2.000 TL kazan" gibi ilanlar %100 suç girişimidir. Bu tür teklifleri doğrudan Emniyet birimlerine bildirin.

UZMAN GÖRÜŞÜ: AV. MUSTAFA ÖZDEMİR NE DİYOR?

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Av. Mustafa Özdemir, banka hesaplarının kötü niyetli kişilerce kullanılmasının hukuki bir "intihar" olduğunu vurguluyor:

"Vatandaşlarımız genellikle 'Ben para çalmadım ki, sadece hesabıma gelen parayı çektim verdim' diyerek kendilerini savunuyorlar. Ancak hukuk sistemimizde bu eylem, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna doğrudan iştirak olarak değerlendiriliyor.



Özellikle son dönemde MASAK'ın yapay zeka destekli takip sistemleri sayesinde, şüpheli para trafikleri saniyeler içinde tespit ediliyor. Bir başkasının suçtan elde ettiği paranın sizin hesabınızdan geçmesi, sizi doğrudan para aklama suçunun bir parçası yapar. Unutmayın; banka şifreniz ve IBAN numaranız, şahsi imzanız kadar değerlidir. 'Hatır işi' diyerek hapis cezasıyla karşı karşıya kalmayın."