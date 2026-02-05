Mevcut yasalara göre üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesinde herhangi bir 180 günlük periyotta en fazla 90 gün konaklayabiliyor.

Bu süreyi aşmak isteyenlerin ise zorlu oturum izni süreçlerine girmesi gerekiyor.

Komisyon, bu durumun özellikle kısa süreli ancak 3 ayı aşan projelerde görev alan profesyonelleri caydırdığını tespit etti.

KAPSAMA ALINAN 6 MESLEK GRUBU

Yeni düzenleme, Avrupa'da yerleşik düzene geçmesi gerekmeyen ancak işi gereği uzun süre bölgede bulunması gereken şu 6 kategoriyi hedefliyor:

• Turne Sanatçıları: Konser serileri ve kültürel etkinlikler için bölgede bulunan sanatçılar.

• Profesyonel Sporcular: Sezonluk etkinlikler veya kamp süreçleri için gelen sporcular.

• Sınır Ötesi Uzmanlar: Teknoloji ve bilim gibi alanlarda ortak projelerde görev alan uzman kadrolar.

• Sanayi ve Hizmet Danışmanları: AB sanayisini destekleyen teknik iş gücü.

• Lojistik Profesyonelleri: AB işletmelerine hizmet sağlayan tır şoförleri.

• Akademisyen ve Araştırmacılar: Kısa süreli saha araştırması yapan bilim insanları.

"UZATILMIŞ KONAKLAMA" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni strateji ile birlikte "uzatılmış kısa süreli konaklama" adı altında yeni bir yasal statü araştırılıyor.

Bu adımın bir parçası olarak, ülkeler arasındaki mevcut ikili anlaşmalar kademeli olarak sonlandırılacak ve yerini tüm AB düzeyinde geçerli olan standart kurallar alacak.