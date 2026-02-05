Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam brüt rezervleri, 30 Ocak haftasında 218,16 milyar dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası rezervlerinde haftalık bazda 2,54 milyar dolarlık artış kaydedilirken, toplam rezervler tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, net uluslararası rezervler aynı dönemde 93,36 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Söz konusu haftada döviz varlıkları yüzde 2,4 oranında gerileyerek 76,6 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 artışla 133,75 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı, yüzde 1,2'lik artışla 7,8 milyar dolar seviyesine çıktı.