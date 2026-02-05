Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartı kaldırılırken, geri ödeme planında da değişikliğe gidildi. Yeni uygulama ile ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenmesi mümkün hale getirildi. İşte detaylar...
Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Sosyal Güvenlik Kurumu) olan prim borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yapılan değişiklikle, borç yapılandırma sürecinde işverenler ve sigortalılar için ödeme koşullarının kolaylaştırılması hedefleniyor.
PEŞİNAT ŞARTI KALDIRILDI
Yeni düzenleme kapsamında, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırıldı. Böylece prim borçlarını yapılandırmak isteyenler için peşin ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılırken, ödeme sürecinin daha esnek hale getirilmesi amaçlandı.
GERİ ÖDEME PLANINDA DEĞİŞİKLİK
Düzenleme ile birlikte tecil edilen borçların geri ödeme planı da yeniden düzenlendi. Buna göre, ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesine imkan sağlandı.
"ÖDEME SÜRECİ DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK"
Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin prim borçlarının ödenmesini kolaylaştıracağını belirterek, uygulamanın borçlular açısından finansal planlamayı daha öngörülebilir hale getirmesinin beklendiğini ifade etti.
📣Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2026
✅Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.
