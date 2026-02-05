Özellikle gümüşte yaşanan yüzde 14’lük değer kaybı, emtia piyasalarında son dönemin en büyük sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Peki, emtia piyasalarında yükselişin devamı neden gelmedi?

Piyasa uzmanları, "güvenli liman" iştahını bir gecede bitiren gelişmeleri dört temel başlıkta özetliyor:

1. DEVLERİN TELEFON DİPLOMASİSİ: ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

Piyasadaki risk algısını düşüren en önemli gelişme, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki "mükemmel" olarak nitelendirilen telefon görüşmesi oldu.

İki liderin fikir ayrılıklarını iletişimle çözme mesajı vermesi, yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirerek altın ve gümüşteki "korunma" talebini zayıflattı.

2. JEOPOLİTİK TANSİYONDA "UMMAN" MOLASI

İran ve ABD arasında uzun süredir devam eden gerilim, yerini müzakere masasına bıraktı.

İran'ın cuma günü Umman’da gerçekleşecek görüşmeyi duyurması ve BEYAZ Saray'ın bu bilgiyi doğrulaması, bölgedeki savaş bulutlarını dağıtarak altın fiyatlarındaki jeopolitik primi ortadan kaldırdı.

3. GÜÇLÜ DOLAR VE "ŞAHİN" FED BEKLENTİSİ

Dolar endeksinin 97,80 seviyesine tırmanması, kıymetli metalleri baskılayan en büyük makroekonomik faktör oldu.

Fed Başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh’ın şahin duruşu ve ABD’den gelen güçlü Hizmet PMI verileri (53,8), "faiz indirimi gecikebilir" algısını güçlendirerek doların cazibesini artırdı.

4. ÇİN’DE TARİHİ ETF ÇIKIŞI: 1,3 MİLYAR DOLAR

Altın piyasasına en büyük darbe ise Asya’dan geldi. Çin’in en büyük 4 altın yatırım fonundan (ETF) hafta başından bu yana yaklaşık 1,3 milyar dolarlık rekor çıkış yaşandı.

Sadece salı günü gerçekleşen 980 milyon dolarlık çıkış, tarihsel bir rekor olarak kayıtlara geçti.

MEVCUT TABLO

Piyasaların kapanış verilerine göre son durum:

• Ons Altın: 4.965 dolar

• Ons Gümüş: 88 dolar (Güne yüzde 14'e yakın kayıpla damga vurdu)

