Güne yükselişle başlayan ve bir ara yüzde 2,4 değer kazanan kahve vadeli işlemleri, piyasadaki arz baskısına dayanamayarak kazançlarını geri verdi.

Ağustos 2025’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 3,20 dolar bandına kadar gerileyen fiyatlar, bir önceki seansta yaşanan yüzde 5’lik kaybın ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.

STOKLARDA BEKLENMEDİK HAREKETLİLİK

Piyasadaki bu geri çekilmenin arkasında sadece hava durumu değil, lojistik bir hareketlilik de yatıyor. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre:

• Depolara yapılan kahve teslimatları son 14 günde iki katından fazla arttı.

• Arz tarafındaki bu bolluk, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini zorlaştırıyor.

2026-27 SEZONU İÇİN UMUT VERİCİ TABLO

Sao Paulo Üniversitesi bünyesindeki CEPEA Enstitüsü, üreticileri ve tüketicileri yakından ilgilendiren öngörülerini paylaştı.

Rapora göre ocak ayındaki bereketli yağışların şubat başına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu durum:

• Brezilya iç piyasasında fiyatları baskılıyor.

• 2026-27 sezonu için Arabica üretiminde rekor artış beklentisi yaratıyor.

