NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, piyasada hurda kilogram fiyatı 550-600 lira olan bakır, merdiven altı atölyelerde külçe haline getirilerek 3 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Uzmanlar, adil değeri bin-bin 100 lira civarında olması gereken bu ürünlerin, finansal okuryazarlığı düşük kişilere pazarlanarak büyük mağduriyetler yaratıldığına dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: "BİR SENE BEKLESENİZ ZARAR KAPANMAZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bakır alım-satımındaki büyük marjlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

• Büyük Fiyat Farkı: Hurda fiyatı 500-600 lira olan bir metalin 3 bin 500 liraya satılması rasyonel bir durum değildir.

• Vergi Kaybı: Faturalı külçe bakır alımlarında %20 KDV uygulanmaktadır. Altının aksine, bakır alan bir yatırımcı ürünü aldığı anda %20 zarar etmektedir.

• Düşük Likidite: Bakırın bireysel yatırımcı için sığ bir piyasası vardır; bu fiyatlardan alım yapanların bir yıl beklese dahi zararını kapatması mümkün değildir.

"KUYUMCULAR BU ÜRÜNÜ SATIN ALMAZ"

Altın üreticisi Murat Köle ise durumun resmen fırsatçılık olduğunu belirterek, külçe bakırın muhafaza zorluklarına değindi:

• Oksitlenme Riski: Bakır zamanla oksitlenir ve siyahlaşır, bu da değer kaybına neden olur.

• Pazar Sorunu: Kuyumcuların külçe bakır için bir talebi yoktur ve bu ürünleri geri satın almazlar.

GÜMÜŞTE DE "DELİ PAZARI" HAKİM

Yıldırımtürk, benzer bir oynaklığın gümüşte de yaşandığını ve iç-dış piyasa farkının kilogramda 100-150 dolara ulaştığını belirtti. Alım-satım farkının %10 seviyelerine çıktığı piyasayı "deli pazarı" olarak nitelendiren uzman, platin ve paladyum gibi metallerin Türkiye'de yerleşik bir piyasası olmadığını hatırlattı