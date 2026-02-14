Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcısına istikrarlı bir getiri sundu. Gram altın, geçtiğimiz hafta boyunca yüzde 1,91 oranında değer kazanarak haftayı 7.075,97 TL seviyesinden kapattı.

Küresel piyasalarda ise ons altın, haftalık bazda yüzde 1,61’lik bir artışla 5.032,66 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu bir kez daha tescilledi.

GÜMÜŞTE DURUM: ONS GERİLEDİ, GRAM DİRENDİ

Gümüş piyasasında ise altınla kıyaslandığında daha karmaşık bir tablo hakim.

• Ons Gümüş: Haftalık bazda yüzde 0,59 oranında hafif bir kayıp yaşayarak 77,01 dolar seviyesine çekildi.

• Gram Gümüş: Ons bazındaki düşüşe rağmen, döviz kurundaki hareketliliğin desteğiyle gram gümüş yatırımcısı büyük bir kayıp yaşamadı. Gram gümüş haftalık bazda sadece yüzde 0,29 oranında sınırlı bir gerileme ile 108,35 TL seviyesinde dengelendi.

HAFTALIK DEĞİŞİM KARNESİ

YILLIK PERFORMANSTA GÜMÜŞ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haftalık bazda altın daha iyi bir performans sergilemiş olsa da uzun vadeli tabloya bakıldığında gümüşün muazzam yükselişi dikkat çekiyor.

Gram gümüş, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 188,17 gibi rekor bir kazanç sağlarken; gram altın yıllık bazda yüzde 108,18 oranında bir getiri sundu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.