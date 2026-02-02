Küresel ekonomi üzerinde dolaşan belirsizlik bulutları ve güçlenen ABD doları, metal piyasalarında "deprem" etkisi yarattı.

Yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle birlikte, sanayinin can damarı olan baz metallerde çift hanelere yaklaşan değer kayıpları kaydedildi.

BAKIR ZİRVEDEN HIZLA UZAKLAŞIYOR

Kısa süre önce tarihi seviyeleri test eden bakır fiyatları, talep endişeleriyle geri çekildi:

• Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE): Bakır, yüzde 7,60 gibi radikal bir düşüşle ton başına 100.110 yuan seviyesine indi. Oysa çok kısa süre önce 114.160 yuan ile zirveyi görmüştü.

• Londra Metal Borsası (LME): Bakırın tonu yüzde 3,27 kayıpla 12.727 dolara geriledi. LME’de rekor seviye olan 14.527 doların oldukça uzağında bir seyir izleniyor.

SADECE BAKIR DEĞİL, TÜM METALLER KIRMIZIDA

Satış baskısı sadece bakırla sınırlı kalmadı. Maden piyasasının genelinde "ayı piyasası" hakimiyeti hissediliyor:

• Kalay: SHFE’de yüzde 11, LME’de yüzde 7,15 düşerek günün en çok kaybedenlerinden oldu.

• Nikel ve Alüminyum: Nikel LME’de yüzde 4,65, Şanghay’da yüzde 8,09 değer kaybederken; alüminyum ve çinkoda da yüzde 3 ila yüzde 6 arasında düşüşler görüldü.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR? "FED" VE "GÜÇLÜ DOLAR" ETKİSİ

Piyasa analistlerine göre bu büyük kaçışın temelinde iki ana neden yatıyor. İlki, Kevin Warsh isminin Fed başkanlığı adayları arasında geçmesiyle birlikte para politikalarına dair artan belirsizlik. İkincisi ise ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanması.

Dolar bazlı emtialar, birim fiyatı arttığı için diğer para birimlerine sahip alıcılar için pahalı hale geliyor ve bu da talebi baltalıyor.

TALEP SİNYALLERİ ZAYIF

Çin tarafındaki talep zayıflığına işaret eden bir diğer veri olan Yangshan bakır primi ise ton başına 27 dolara yükseldi.

Bu durum, ithal bakıra olan iştahın azaldığını ve piyasada bir bekle-gör stratejisinin hakim olduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

