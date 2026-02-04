Piyasaların 5.000 dolar barajını aşan altını ve 90 doları zorlayan gümüşü konuştuğu 4 Şubat 2026 sabahında, dev yatırım bankası Bank of America (BofA) yeni bir bomba rapor yayımladı. Mevcut rekor seviyelere rağmen banka, "Yolun sonu değil, yeni başlıyoruz" diyerek hedef fiyatlarını %40’a varan oranlarda yukarı çekti.

Altında "5.000 Dolar" Artık Taban Oldu: Yeni Hedef 6.000+

Güne 5.076 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, BofA analistlerine göre 2026'nın geri kalanında durulmayacak. Bankanın güncel raporunda, ABD bütçe açığı ve Fed’e dair bağımsızlık tartışmalarının tetiklediği "güvenli liman" talebiyle altının yıl sonuna kadar 6.000 dolar sınırına dayanabileceği öngörülüyor.

4 Şubat 2026 Güncel Piyasa Verisi:



Ons Altın: 5.076 $ (Günlük Artış: %2,61)

Gram Altın (TR): 7.094 TL

Gümüşte "Süper Sıçrama" Kapıda: 135 Dolar Masada!

BofA'nın asıl bombası ise gümüş için geldi. Bugün itibarıyla 90 dolar seviyelerinde işlem gören ons gümüş için banka, tarihsel rasyoları hatırlatarak inanılmaz bir projeksiyon sundu. Raporda, gümüşün endüstriyel arz açığı nedeniyle 135 dolar seviyelerine, hatta uç senaryolarda daha da yukarısına çıkabileceği belirtiliyor. Bu da mevcut fiyattan yaklaşık %40-50 arası ek prim anlamına geliyor.

BofA Analizine Göre Yükselişi Besleyen 3 Dev Faktör

Fed Krizleri ve Enflasyon: Fed üzerindeki siyasi baskılar ve bağımsızlık tartışmaları, doların küresel güvenilirliğini zayıflatırken "gerçek varlıklar" olan altın ve gümüşü tek alternatif kılıyor.

Maden Arzı Çöküyor: BofA emtia stratejisti Michael Widmer, altın madenlerindeki üretimin 2025'e göre %2 düştüğünü, maliyetlerin ise yükseldiğini belirterek arz tarafındaki sıkışmanın fiyatları yukarı iteceğini vurguluyor.

Yapay Zeka ve Enerji Talebi: Gümüşün yapay zeka çiplerinden güneş panellerine kadar her yerde kullanılması, metali "yeni petrol" haline getirdi.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Banka, şu anki fiyatların "aşırı ısınmış" görünebileceğini ancak yapısal olarak piyasanın hala altına ve gümüşe doymadığını savunuyor. Özellikle 2026 yılının ikinci yarısında, mali politikaların netleşmesiyle birlikte gümüşte altını geride bırakacak dev bir ralli bekleniyor.