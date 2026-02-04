Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 4 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuç açıklama takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait finansal sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.
BİLANÇO 5 MART'TA AÇIKLANACAK
Buna göre, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçların, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Borsa İstanbul seans kapanışının ardından kamuya duyurulmasının planlandığı bildirildi.