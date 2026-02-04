Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 4 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında çıkan haberlere değinildi. Jantsa yönetimi, söz konusu gözaltıların şirket dışındaki şahısların işlemlerine yönelik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu kişilerin yapmış olduğu işlemler ve ilgili gözaltı süreçleri ile şirketimiz tüzel kişiliğinin herhangi bir doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmamaktadır".

GEÇMİŞTEKİ SUÇ DUYURULARINA İŞARET EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, bu operasyonun yeni bir gelişme olmadığına ve 13 Kasım 2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bülteni'nde yayımlanan suç duyurularının bir devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Şirket, pay sahiplerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Özel Durumlar Tebliği kapsamında bu zorunlu açıklamayı yaptığını belirtti.

JANTS hisseleri yazım sırasında yüzde 0,36'lık yükseliş ile 19,53 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.