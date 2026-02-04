İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 13.866,24 puana geriledi.

Dün günü 13.875,32 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 13.866,24 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.842,40 puanı, en yüksek 13.998,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,1, sanayi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 47'si düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 62 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,20, bileşik getirisi yüzde 34,80 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3710 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5050 liradan, avro 51,4370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,4 artışla 5 bin 62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.