UCAYM paylarındaki bu geri dönüşte, küresel finans devi Bank of America'nın (BofA) yoğun alım desteği belirleyici oldu. Piyasa verilerine göre saat 12:00 itibarıyla BofA, ortalama 37,5 TL fiyat seviyesinden yaklaşık 5,9 milyon lotluk alım gerçekleştirerek listenin ilk sırasında yer aldı. BofA’yı, yaklaşık 2 milyon lotluk alım hacmiyle Deniz Yatırım takip etti.

Sabah saatlerindeki alıcılı seyir, saat 12:05 itibarıyla hissenin yüzde 9,98 oranında değer kazanarak 38,12 TL olan tavan fiyata kilitlenmesini sağladı. Tavan serisine verilen aranın ardından kurumsal alımların desteğiyle gelen bu atak, hisse üzerindeki alım iştahının halen diri olduğuna işaret ediyor.

