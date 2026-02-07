Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin değer kaybettiği haftada, yatırımcıların gözü halka arz edilen şirketlerin sergilediği dirençteydi. Bazı şirketler tavan serisini sürdürürken, bazıları haftayı kayıpla kapattı.

PİYASAYA HIZLI GİRİŞ YAPANLAR: AKHAN VE NETCD

Haftanın son günlerinde gong çalan şirketler yatırımcısına hızlı bir başlangıç sundu:

Akhan Un (AKHAN): 6 Şubat’ta 21,50 TL ile işlem görmeye başlayan hisse, ilk gününde %9,95 prim yaparak 23,64 TL’ye ulaştı.

Netcad Yazılım (NETCD): 5 Şubat’ta 46 TL’den merhaba diyen teknoloji devi, iki günlük işlem süresince tavan serisi yakalayarak 55,65 TL seviyesine tırmandı.

ZGYO VE MEYSU’DAN ÇİFT HANELİ GETİRİLER

Ocak ortasında işlem görmeye başlayan şirketler, Şubat'ın ilk haftasını oldukça verimli geçirdi:

Z Gayrimenkul (ZGYO): 16 Ocak’tan bu yana istikrarlı grafiğini sürdüren şirket, bu hafta yatırımcısına %16,98 kazandırarak haftayı 25,22 TL’den kapattı.

Meysu Gıda (MEYSU): 13 Ocak’ta 7,50 TL ile borsaya giren hisse, bu haftalık bazda %9,49 getiri sağlayarak 14,65 TL seviyesine ulaştı.

YÜKSELİŞ SERİSİNDE MOLA VERENLER

Ocak ayının popüler kağıtlarında bu hafta satış baskısı hissedildi:

Üçay Mühendislik (UCAYM): 18 TL’den başladığı yolculukta tavan serisiyle dikkat çeken hisse, bu hafta tavan bozdu. Haftalık bazda %1,43’lük sınırlı bir yükseliş kaydetse de, haftanın son işlem gününde %4’lük bir düşüşle 35,50 TL’den kapanış yaptı.

Formül Plastik (FRMPL): 15 Ocak’tan bu yana piyasada olan hisse, bu hafta beklentilerin altında kalarak yatırımcısına %3,79 kaybettirdi ve haftayı 37,60 TL seviyesinde tamamladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.