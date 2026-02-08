BIST 100 endeksinin 13.500 puan seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı bu kritik süreçte, Bank of America (BofA)’nın özellikle havacılık ve bankacılık hisselerinden çıkış yaparak savunma ve perakende sektörlerine yönelmesi, piyasada yeni bir stratejik rotanın sinyallerini veriyor.

KRİTİK EŞİKLER: 13.200 DESTEĞİ Mİ, 14.000 DİRENCİ Mİ?

Bank of America’nın piyasa verilerine dayanan analizlerde, BIST 100 endeksi için 13.200 puan seviyesi "ilk ana kale" ve hayati destek noktası olarak işaret ediliyor. Eğer satış baskısı bu seviyenin altında kalıcılık sağlarsa, piyasadaki teknik görünümün bozulabileceği ve düzeltme hareketinin derinleşebileceği vurgulanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.000 puan seviyesi psikolojik ve teknik bir baraj olarak ön plana çıkıyor. Analistler, endeksin 14.000 puan üzerindeki haftalık kapanışlar yapmadığı sürece yeni bir rekor serisinden bahsetmenin zor olduğunu belirterek, 13.500 puanın bir "karar bölgesi" olduğunu ifade ediyor.

SEKTÖREL ROTASYON: BOFA HANGİ HİSSELERDE POZİSYON ALDI?

Piyasadaki 1,3 milyar TL’lik net çıkışa rağmen BofA’nın alım tarafında ısrarcı olduğu hisseler, yatırımcılar için güvenli liman arayışını temsil ediyor. Özellikle BİM (BIMAS) ve Aselsan (ASELS) gibi kağıtlarda yoğunlaşan alımlar, yabancı yatırımcının defansif sektörlere olan güvenini koruduğunu gösteriyor. Buna karşın Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus (PGSUS) gibi devlerde yaşanan toplam 850 milyon TL’yi aşan satışlar, havacılık sektöründe bir kâr realizasyonu dönemine girildiğine işaret ediyor. Bankacılık tarafında ise Akbank ve Garanti BBVA gibi lokomotif hisselerden gelen yaklaşık 450 milyon TL’lik çıkış, piyasadaki genel baskıyı körükleyen ana unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

• Borsa İstanbul’da düşüş sürecek mi? Mevcut verilere göre 13.200 puan desteği korunduğu sürece piyasadaki geri çekilmeler "sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendirilmektedir; ancak BofA’nın satış tarafındaki iştahı yakından izlenmelidir.

• Yabancı yatırımcı Borsa’dan tamamen çıkıyor mu? Hayır; Ocak ayındaki 1,99 milyar dolarlık güçlü giriş ve Akbank ile Tüpraş gibi hisselerdeki yabancı ilgisi, uzun vadeli takas payının hala %36,9 seviyelerinde dengeli olduğunu kanıtlamaktadır.

• BofA neden havacılık satıyor? Küresel teknoloji satışları ve endeksin 14.000 direncini aşamaması, yabancı fonları yüksek kârlı sektörlerde nakde geçmeye ve portföy dengelemeye zorlamıştır.

YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler Bank of America işlem verileri ve piyasa analizlerinden derlenmiş olup kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk profilinize uygun olarak vermeniz önerilir.