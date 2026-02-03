BIST 100 endeksinin yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puandan başladığı günde, gözler son 7 işlem gününde yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan Üçay Mühendislik (UCAYM) hisselerine çevrildi. Haftanın ilk gününde Bank of America’nın (BofA) alımlarıyla tavanı koruyan hisse, bugün gelen yoğun kâr satışları ve büyük montanlı emirlerle yönünü aşağı çevirdi.

UCAYM halka arzında devlerin savaşı: BofA ile yeniden zirvede!

15 DAKİKA İÇİNDE İKİ KEZ DURDURULDU

Seans açılışıyla birlikte tavan bozan UCAYM hisselerinde volatilite artınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) peş peşe devre kesici haberleri geldi. İlk devre kesici uygulamasıyla işlemlere saat 10:13’te dönüldü. Ancak satış baskısının dinmemesi üzerine hisse saat 10:26’da ikinci kez tek fiyat emir toplama sistemine alındı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

A1 CAPİTAL’DEN 1,3 MİLYON LOTLUK SATIŞ EMRİ

Hissedeki düşüşü tetikleyen en büyük unsurlardan biri, aracı kurum tarafındaki yüklü satış baskısı oldu. Piyasa verilerine göre A1 Capital üzerinden 39,60 TL fiyat seviyesinden 1,3 milyon lotluk dev bir satış emri girildi. Bu büyük montanlı emir, hissenin toparlanma çabalarını sonuçsuz bıraktı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TAVAN SERİSİNDEN "TABAN" KOŞUSUNA

Devre kesicilerin ardından yükseliş denemeleri yapsa da kalıcı olamayan hisseler, saat 10:14 itibarıyla %2,49 düşüşle 37,54 TL’ye geriledi. Baskının artmasıyla birlikte 3. kez devre kesici mekanizması çalıştı. Saat 10:24 itibarıyla yüzde 4,83 değer kaybıyla 36,64 TL’den işlem gören UCAYM, anlık verilere göre taban fiyatına doğru geri çekilmesini sürdürüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.