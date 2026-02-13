Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, Bakanlıkça onaylanmış Taksi Mali Cihazlarını temin ederek kullanmaya başlamaları için 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanındı. Mevcut taksimetrelerin bu yeni mali cihazlarla bağlantılı hale getirilmesi veya taksimetre özelliğine sahip onaylı cihazların kullanılması gerekecek.

DÜZENLEMENİN TEMEL AMAÇLARI

Bakanlık, bu yeni sistemin hayata geçirilme nedenlerini şu başlıklarla açıkladı:

Kayıt Dışı Kazancın Önlenmesi: Taksi gelirlerinin dijital formatta, Bakanlık standartlarına uygun şekilde kayıt altına alınması ve vergi uyumunun artırılması.

Kartla Ödeme Kolaylığı: Her takside kartla ödeme imkânının sunulması ve mevcut kart sistemlerinin Bakanlık onaylı cihazlarla entegre çalışması.

Belge Düzeni: Düzenlenen her fiş ve faturanın anlık olarak kayıt altına alınarak kayıtlı ekonominin desteklenmesi.

DENETİM VE TEKNİK ŞARTLAR

Tebliğ kapsamında kullanılacak cihazların mutlaka Bakanlık onayı almış olması gerekiyor.

Üretici Denetimi: Onay müracaatında bulunan firmalar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından idari ve teknik incelemeye tabi tutulacak.

Kişiye Özel Kullanım: Taksicilerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihazı kullanması yasaklandı.

Yaptırımlar: Belirlenen usul ve esaslara uymayan veya öngörülen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeciler, üreticiler, yetkili servisler ve ilgili banka kuruluşları hakkında 213 sayılı Kanun uyarınca cezai işlem uygulanacak.

RESMİ GAZETE METNİNDEN NOTLAR

Yayımlanan tebliğde, bu mecburiyetin "kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve belge düzenine olan uyumun artırılması" amacıyla getirildiği vurgulandı. Sistem sayesinde taksilerdeki her işlem dijital olarak izlenebilir hale gelecek.

