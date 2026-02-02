Enerji ve iklimlendirme sektörünün öncü ismi Üçay Mühendislik, 22 Ocak 2026’da başlayan Borsa İstanbul yolculuğunda tarihi anlardan birini yaşıyor. Halk arz sürecinde yatırımcılardan gelen rekor taleple Ana Pazar’da "UCAYM" koduyla işlem görmeye başlayan şirket, aralıksız sürdürdüğü 1 haftalık tavan serisini bugün itibarıyla noktaladı ancak bu veda oldukça kısa sürdü.

Şubat ayının ilk işlem günlerine yüzde 5,20 artışla 36,82 TL fiyattan giriş yapan UCAYM, açılışın ardından gelen yoğun kar realizasyonlarıyla tavan serisini bozdu.

İlk dakikalarda satıcıların baskın olduğu tahtada, yatırımcılar "seri sona mı eriyor?" sorusunu sorarken sahneye küresel piyasaların dev oyuncusu çıktı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BOFA SAHNE ALDI: 2,8 MİLYON LOTLUK "GÜVEN" HAMLESİ

Hissedeki geri çekilmeyi fırsat bilen Bank of America (BofA), piyasadaki satışları tek başına karşılayarak agresif bir toplama operasyonu başlattı.

Dakikalar içinde 2 milyon lotluk alım yaparak "ilk alıcı" koltuğuna oturan BofA, toplamda 2,8 milyon lotluk dev bir pozisyon açtı. 34,24 TL maliyetle gerçekleştirilen bu hamle, hissedeki panik havasını dağıtarak yükseliş ivmesini tekrar tetikledi.

Kurumsal alımların desteğiyle hızla toparlanan UCAYM, saat 10.15 itibarıyla yeniden alıcılı seyrederek 38,50 TL fiyatına ulaştı ve tavana kilitlendi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.