Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) için geri sayım sona erdi. Şirket paylarının 5 Şubat 2026 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte, dahil olacağı endeksler de resmiyet kazandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ana Pazar'da işlem görecek olan NETCD payları, ilk günden itibaren geniş bir endeks yelpazesinde yer alacak. Şirketin dahil edileceği endeksler şunlar:
BIST Tüm ve BIST Tüm-100
BIST Ana
BIST Halka Arz
BIST Teknoloji ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı
BIST Bilişim
BIST Ankara
HESAPLAMADA KULLANILACAK VERİLER NETLEŞTİ
Endekslerin hesaplanması aşamasında Netcad Yazılım’a ait temel veriler de paylaşıldı. Buna göre şirketin toplam pay sayısı 137.000.000 olarak dikkate alınırken, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 29 olarak sisteme işlenecek.
