Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ana Pazar'da işlem görecek olan NETCD payları, ilk günden itibaren geniş bir endeks yelpazesinde yer alacak. Şirketin dahil edileceği endeksler şunlar:

BIST Tüm ve BIST Tüm-100

BIST Ana

BIST Halka Arz

BIST Teknoloji ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı

BIST Bilişim

BIST Ankara

HESAPLAMADA KULLANILACAK VERİLER NETLEŞTİ

Endekslerin hesaplanması aşamasında Netcad Yazılım’a ait temel veriler de paylaşıldı. Buna göre şirketin toplam pay sayısı 137.000.000 olarak dikkate alınırken, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 29 olarak sisteme işlenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.