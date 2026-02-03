Altın ve gümüşte yaşanan sert satışların ardından fiyatlar yeniden yükseliş eğilimine girdi. Yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle gümüşteki toparlanma yüzde 10'u aşarken, altın fiyatları da güçlü bir yükseliş sergiledi.

GÜMÜŞ 88 DOLARI GÖRDÜ

Artan risk iştahı ve ABD dolarındaki zayıflama gümüş fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle birlikte gümüşün ons fiyatı yüzde 10'un üzerinde artarak 88 dolar seviyesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı ise yüzde 6 artışla 4.940 dolara çıktı. Altın, kısa süre önce son on yılı aşkın dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşamıştı.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER VE DOLAR ETKİSİ

Değerli metaller, geçen ay hızlı yükselişlerle rekor seviyelere ulaşmıştı. Jeopolitik riskler, para birimlerindeki değer kaybı ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler, altın ve gümüşe olan talebi artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Çinli yatırımcılardan gelen yoğun alımlar yükselişi güçlendirirken, ABD dolarındaki kısa süreli toparlanma geçen hafta bu ivmeyi geçici olarak tersine çevirmişti.

UZMANLAR: OYNAKLIK SÜREBİLİR

Pepperstone Group Ltd. piyasa stratejisti Ahmad Assiri, mevcut yükselişi değerlendirirken, altını destekleyen temel koşulların cuma günkü düzeltme öncesiyle büyük ölçüde aynı olduğunu ifade etti. Assiri, kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında bugün yükseliş yüzde 5'i aştı. Sarı metal şu sıralarda 6.880,14 seviyelerinde seyrediyor.

BANKALAR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Bazı bankalar altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini sürdürüyor. Deutsche Bank, yayımladığı notta külçe altının ons fiyatının 6.000 dolar seviyesine yükselebileceği yönündeki tahminini korudu.

Öte yandan platin ve paladyum fiyatları yüzde 3'ün üzerinde artış kaydederken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 düşüş gösterdi.