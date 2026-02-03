3 Şubat 2026 itibarıyla küresel piyasalarda altın, son onlarca yılın en sert dalgalanmalarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan %10'luk kayıpların ardından yatırımcı "Ayı piyasası mı başlıyor?" diye sorarken, JPMorgan yayımladığı son analizle bu düşüşün "geçici bir köpük temizliği" olduğunu savundu.

"ASIL PATLAMA 5.000 DOLARIN AŞILMASIYLA GELECEK"

JPMorgan stratejistleri, ons altının 4.800 - 4.900 dolar bölgesinde güçlü bir taban oluşturduğuna dikkat çekiyor. Raporda, piyasadaki psikolojik sınırın artık değiştiği vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı:

"Altın fiyatları 4.900 doların üzerine yerleştiğinde piyasa nefes alacak. Ancak 5.000 dolarlık psikolojik direncin kalıcı olarak geçilmesi durumunda yeni bir ralli başlar. Bu seviyenin üzerindeki her kapanış, fiyatları 2026 sonu hedefimiz olan 6.300 dolara taşıyacak ana motor olacaktır."

JPMORGAN'IN RADARINDAKİ 3 KRİTİK MADDE

Banka analistleri, fiyatları yukarı itecek "süper döngü" nedenlerini şöyle sıraladı:

Merkez Bankası İştahı: 2026 yılında merkez bankalarının toplam 800 ton daha altın alması bekleniyor. Rezerv çeşitlendirme trendi fiyatları yapısal olarak destekliyor.

Güvenli Liman İhtiyacı: ABD ve Hindistan arasındaki ticaret anlaşmaları ve küresel vergi tartışmaları, yatırımcıyı fiziksel varlıklara (hard assets) yöneltiyor.

Portföy Kayması: Yatırımcıların altın payını %2'den %4,6 seviyelerine çıkarması halinde, ons altının uzun vadede 8.000 dolar yolculuğuna çıkabileceği belirtiliyor.

JPMorgan, özellikle 4.600 dolar seviyelerine olan geri çekilmelerin "stratejik bir alım fırsatı" olduğunu, piyasadaki spekülatif pozisyonların temizlenmesinin yükselişin sağlıklı devamı için gerekli olduğunu belirtiyor.