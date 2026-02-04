İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, “siyasal casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve hazırlanan dosya, yargı sürecinin bir sonraki aşaması için ilgili mercilere sunuldu.

“SİYASAL CASUSLUK” SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” suçundan dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Ekim gecesi yapılan işlemlerin ardından üç ismin de “siyasi casusluk” suçlamasıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını açıklamıştı.

İmamoğlu için “örgüt lideri” ifadesi kullanılan Başsavcılık açıklamasında, “Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’ni yasa dışı yöntemlerle ele geçirerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işlemek üzere kurduğu ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün casusluk faaliyetleri kapsamında, İstanbul’daki vatandaşların kişisel verilerini yabancı ülke istihbarat birimlerine aktardıkları” iddiası yer almıştı.

Şüphelilerin “yabancı istihbarat birimleriyle iş birliği içinde faaliyet yürüttükleri” gerekçesiyle ‘Siyasi Casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verilmişti.