Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ASELSAN, küresel pazardaki ağırlığını artırmak için stratejik bir makas değişikliğine gidiyor. Bloomberg’e konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin büyüme stratejisinde artık yurt dışı şirket satın almalarının öncelikli gündem maddesi olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE VE ASELSAN ARTIK O SEVİYEYE GELDİ"

Son bir yılda hisseleri %236 oranında değer kazanan ve piyasa değeri 30 milyar doları aşan ASELSAN’da yeni rota "inorganik büyüme" olarak belirlendi. Ahmet Akyol, bugüne kadar yurt dışında birçok ortaklık kurduklarını ancak artık doğrudan satın alma yapma vaktinin geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yurt dışında doğrudan bir firma satın alımı yapmamıştık. Ancak gerek finansal gücümüz gerekse ulaştığımız teknolojik derinlik itibarıyla Türkiye ve ASELSAN artık o seviyeye geldi. Küresel pazardaki varlığımızı perçinlemek adına şirket satın almaları ve birleşmeler artık gündemimizde."



HEDEF 30 ÜLKE: KÜRESEL OPERASYON AĞI GENİŞLİYOR

Yurt dışında büyüme hamlesinin sadece satış odaklı olmadığını, fiziksel varlığı da artıracaklarını vurgulayan Akyol, operasyon yürüttükleri ülke sayısını kısa sürede 30’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 2025 yılında imzalanan 2,7 milyar dolarlık yeni sözleşmelerle rekor kıran şirket, yeni satın almalarla özellikle Avrupa ve NATO pazarlarındaki kalıcılığını artırmayı planlıyor.

İHRACAT ODAKLI DEV SIÇRAMA

Haberde, ASELSAN’ın 2025 sonu itibarıyla yurt dışı satışlarını %89 oranında artırarak 958 milyon dolara taşıdığına dikkat çekildi. Şirket, elde ettiği bu finansal gücü ve rekor seviyedeki sipariş defterini, global ölçekte stratejik teknoloji şirketlerini bünyesine katmak için bir kaldıraç olarak kullanacak.