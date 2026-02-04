Yatırımcıların ve iç piyasayı yakından takip eden vatandaşların gözü kulağı döviz kurlarındaki hareketlilikte. Ekonomik kararların merkezinde yer alan dolar ve Euro, haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilen konular arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, piyasaların açılışıyla birlikte döviz bürolarında ve bankalarda son rakamlar ne oldu?
4 Şubat 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla döviz kurları, küresel piyasalardaki dengeler ve iç talep doğrultusunda şu seviyelerden işlem görüyor:
Dolar/TL: Güne hareketli başlayan dolar, saat 07:12 itibarıyla alışta 43,4876 TL, satışta ise 43,5149 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Euro/TL: Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda 51,5105 TL bandında seyrederek yükseliş grafiğini sürdürüyor.