Başkent EDAŞ ve ilgili enerji yönetim birimleri tarafından koordine edilen çalışmalar; eskiyen trafoların değiştirilmesi, yer altı kablo hatlarının güçlendirilmesi ve kentin artan enerji talebine yanıt verebilecek kapasiteye ulaştırılmasını hedefliyor.

Yetkililer, bu kapsamlı yenilemenin "gelecekteki ani ve uzun süreli arızaların önüne geçmek" için zorunlu olduğunu vurguluyor.

HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Kesintiler tüm şehirde aynı anda değil, dönüşümlü ve mahalle bazlı olarak uygulanacak.

Ancak nüfus yoğunluğunun zirve yaptığı şu ilçelerde daha yoğun bir çalışma programı öngörülüyor:

• Çankaya ve Keçiören

• Yenimahalle ve Mamak

• Etimesgut ve Sincan

10 GÜN BOYUNCA HİÇ Mİ ELEKTRİK OLMAYACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği soruya yetkililerden açıklama geldi: "Hayır."

10 günlük süre, toplam çalışma takvimini ifade ediyor. Bir mahallede kesinti yaşanırken diğerine enerji verilecek.

HEDEF, 18 Şubat itibarıyla tüm çalışmaları tamamlayıp şebekeyi tam kapasiteyle devreye almak.

NE YAPMALI?

Kış aylarında yaşanacak bu kesinti, özellikle elektrikli ısıtıcı kullanan haneleri ve gıda sektörü esnafını endişelendiriyor. Uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

• Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı elektronik cihazlarınızı kesinti başlamadan fişten çekin.

• Isı Koruması: Buzdolabı ve dondurucuların kapaklarını mümkün olduğunca açmayarak soğuk zinciri koruyun.

• Alternatif Hazırlık: Işıldak, taşınabilir şarj cihazları ve alternatif ısınma yöntemlerini hazırda bulundurun.