Yatırımcıların, iş dünyasının ve vatandaşların yakından takip ettiği döviz piyasası, Cumartesi gününe hareketli bir başlangıç yaptı. İç ve dış piyasayı etkileyen ekonomik gelişmelerin ardından, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Yeni güne yükseliş eğilimiyle başlayan Dolar/TL, alışta 43,6067 TL, satışta ise 43,6244 TL seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda 51,5665 TL seviyelerinde seyrederek gücünü koruyor.

MERKEZ BANKASI VE ULUSLARARASI PİYASALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,3941 TL, satışta 43,5680 TL olarak açıkladı. Bir önceki günle kıyaslandığında Merkez Bankası kurlarında da yukarı yönlü bir revize olduğu görülüyor.

Uluslararası arenada ise doların diğer para birimleri karşısındaki performansı şu şekilde yansıdı:

Euro/Dolar paritesi: 1,1815

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3611

Dolar/Yen paritesi: 157,220