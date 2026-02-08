Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumar bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı kalamayacağını belirterek; medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından kamu bankaları harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı kumarla birlikte yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunları sitelerine erişimi de zorlaştıran karar, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nda yer alan 7 öncelik alanından biri olan "Finansal sistemde önleme" başlığı kapsamında alındı.

ŞANS OYUNLARI SEKMESİ KALDIRILDI

Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarımını kolaylaştıran "Şans oyunları" sekmesi, 3 kamu bankasının mobil bankacılık uygulamasından kaldırıldı. Bu sekme üzerinden kullanıcılar, istedikleri şans oyunu sitesini seçerek hesaplarına limitsiz şekilde para aktarımı yapabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu işlemler kamu bankaları üzerinden artık gerçekleştirilemeyecek. Özel bankalarda ise şans oyunları sitelerine para aktarımı devam ederken, kullanıcıların yaklaşık 15,75 TL işlem ücreti ödemesi gerekiyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa yapılan normal para transferleri için daha yüksek işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.

KREDİ NOTU DÜŞECEK

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, bankalar üzerinden şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler "Kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek kredi başvurularında riskli müşteri grubuna alınacak. Bu kapsamda söz konusu kişilerin kredi notlarının düşeceği, kredi taleplerinin olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artacağı belirtiliyor.

"Makul şüphe" kapsamında, bu kişilerin alacakları krediyi kumar oynamak için kullanabileceği varsayılacak ve banka sistemlerinde kara listeye eklenebilecekleri ifade ediliyor.

KUMARIN EKONOMİYE MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR

Yeşilay'ın hesaplamalarına göre, kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar seviyesinde. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor.

Yeşilay'a kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran kişilerin yüzde 75'inin arkadaş çevresinde de kumar oynama davranışı bulunduğu tespit edildi.

KUMARA BAŞLAMA YAŞI 21,41

YEDAM verilerine göre, kumara başlama yaşı ortalama 21,41 olarak ölçüldü. İlk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri olurken, bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvuran danışanların yüzde 86,5'inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu kaydedildi.