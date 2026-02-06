Ekonomik kararların ve piyasa beklentilerinin şekillenmesinde kritik rol oynayan döviz kurları, güne hareketli başladı. İç piyasada enflasyon verileri ve dış piyasada merkez bankalarının hamleleri izlenirken, "Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer aldı.

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve küresel endekslerin etkisiyle Dolar/TL, 6 Şubat sabahı saat 07:00 itibarıyla 43,6155 alış, 43,6052 satış seviyelerinden işlem görüyor. Doların Türk Lirası karşısındaki bu seyri, ithalat ve ihracat dengeleri açısından mercek altına alınmış durumda.

EURO CEPHESİNDE SON VERİLER

Avrupa ekonomisindeki gelişmelerle yön bulan Euro/TL ise aynı saatlerde 51,4496 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro bölgesinden gelen son veriler ve parite hareketleri, Euro'nun TL karşısındaki bu duruşunda belirleyici olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2026 Güncel Döviz Satış Rakamları

Piyasaların açılışıyla birlikte oluşan rakamlar şu şekilde yansıyor:

Dolar (Satış): 43,6052 TL

Euro (Satış): 51,4496 TL

Dolar (Alış): 43,6155 TL