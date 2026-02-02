Cuma günü pozitif bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 yükselişle 43,4980'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yatay seyirle 43,5069'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 51,5940'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilemeyle 59,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bütçe paketi üzerinde kapsamlı bir uzlaşıya varılamaması ülkede kısmi kapanmaya neden oldu. Söz konusu kısmi kapanmanın muhtemelen kısa süreceğine ilişkin değerlendirmeler ise mevcut risklerin bir miktar azalmasını sağladı.

Ülkede, Temsilciler Meclisi'nin bugün tekrar toplanması beklenirken bu gelişmelere ek ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler sürüyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.