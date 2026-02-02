Araç sahipleri için vergi takviminde "kırmızı alarm" çalıyor. 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksitini henüz yatırmayanlar için bugün son şans.

Yarından itibaren yapılacak ödemelere gecikme faizi ekleneceği gibi, borcu bulunan araçların trafik muayenesi işlemleri de sistem tarafından otomatik olarak engellenecek.

DİJİTAL KANALLAR 23.50’YE KADAR AÇIK

Vergi daireleri ve banka şubelerindeki mesai saati sınırlamasına karşın, dijital platformlar üzerinden ödeme kolaylığı devam ediyor. Araç sahipleri şu kanalları kullanarak saniyeler içinde borçlarını kapatabiliyor:

• Dijital Vergi Dairesi: T.C. kimlik numarası, plaka ve tescil tarihi ile hızlı giriş.

• Mobil Uygulamalar: İnternet bankacılığı ve bankaların mobil uygulamaları.

• PTT: PTT şubeleri ve online ödeme noktaları.

Dijital sistemler üzerinden yapılacak ödemeler için bugün saat 00.10 ile 23.50 aralığı belirlenmiş durumda. Son dakikada yaşanabilecek sistem yoğunluklarına karşı uzmanlar uyarıyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

MTV ödemesini süresi içinde gerçekleştirmeyen vatandaşları iki temel sorun bekliyor:

• Gecikme Faizi: Ödenmeyen her gün için belirlenen oranlarda gecikme zammı işletilecek.

• Muayene Engeli: Yasalar gereği, vergi borcu (MTV) bulunan araçların TÜVÜRK muayene işlemleri gerçekleştirilemiyor. Ayrıca araç satışı ve devir işlemleri de borç kapatılmadan yapılamıyor.

YAPILANDIRMA TAKİBİ ÖNEMLİ

Hâlihazırda eski dönem borçları için yapılandırması devam eden mükelleflerin, taksit haklarını kaybetmemeleri için güncel dönem borçlarını da süresinde yatırmaları büyük önem taşıyor.