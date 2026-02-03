Kripto para dünyası, 2026 yılının ilk çeyreğine yüksek volatilite ve sert kar satışlarıyla girdi. Hafta sonu sığlaşan işlem hacimlerini fırsat bilen satış baskısı, Bitcoin (BTC) fiyatında ani bir kırılmaya neden oldu.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde hem uzun (long) hem de kısa (short) yönlü pozisyonlarda toplam 2,56 milyar dolarlık rekor likidasyon gerçekleşti.

TARİHİ ZİRVELERİN GÖLGESİNDE BİR "DÜZELTME"

Yaşanan bu sarsıntı piyasada panik yaratsa da uzmanlar, tablonun geçmişteki devasa şoklara kıyasla daha "yönetilebilir" olduğunu savunuyor.

Özellikle Donald Trump dönemindeki gümrük tarifesi krizinde görülen 19 milyar dolarlık likidasyon verisi anımsatıldığında, mevcut durumun teknik bir düzeltme ve risk dengelemesi olduğu değerlendiriliyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Piyasadaki kırılganlığın nedenlerine dair farklı kurumlardan dikkat çekici analizler geliyor:

• Kaiko (Adam McCarthy): Yatırımcıların artık çok daha sıkı bir risk çerçevesiyle hareket ettiğini belirten McCarthy, "Son aylar, piyasa katılımcılarını stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorladı. Bu geri adım, aslında bir olgunlaşma sinyali olabilir," dedi.

• Bitfinex Analistleri: Satışların neden bu kadar sert hissedildiğini "hacim" faktörüne bağlayan analistler, özellikle hafta sonları kurumsal yatırımcıların çekilmesiyle düşen likiditenin, küçük satış dalgalarını bile devasa fiyat hareketlerine dönüştürdüğünü vurguladı.

• Charles Schwab (Jim Ferraioli): Makro risklere dikkat çeken Ferraioli, istihdam verilerindeki olası bozulmaların veya teknoloji hisselerindeki (yapay zeka ticareti gibi) bir yavaşlamanın kripto varlıklar üzerinde "dış şok" etkisi yaratabileceği konusunda uyardı.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Bitcoin'in psikolojik destek seviyelerini test ettiği bu süreçte, gözler küresel piyasalardan gelecek yeni verilere çevrilmiş durumda.

Uzmanlar, yüksek kaldıraçtan kaçınılması ve makroekonomik takvimin (istihdam ve enflasyon verileri) yakından izlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.