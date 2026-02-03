Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre altın piyasasında fırtınalı bir haftanın ardından sular durulmaya başlarken, fiyatlardaki oynaklığın azalması piyasaya DENGE getirdi. Geçen hafta her dakika değişen etiketlerin yerini daha sakin bir fiyatlamaya bırakması, bekleyen yatırımcıyı harekete geçirdi. Fırtınalı havaya rağmen Kapalıçarşı’da işlem hacmi canlı kalırken, tüketicilerin "düşüşü fırsata çevirme" eğilimi dikkat çekti.

FİYAT MAKASI DARALIYOR

Geçen hafta zirveye ulaşan talep patlaması nedeniyle uluslararası piyasa ile Türkiye’deki altın fiyatları arasında 1 kilogramda 10 bin dolara kadar çıkan fark, bu hafta arz-talep dengesinin oturmasıyla 5-8 bin dolar aralığına geriledi.

ZİRVEDEN KESKİN DÖNÜŞ: GRAMDA 1.500 TL KAYIP

Geçen haftanın son günlerinde ons altının 5 bin doları aşmasıyla iç piyasada 8 bin TL’yi gören gram altın, yeni haftada sert düştü. Dün öğle saatleri itibarıyla veriler şu tabloyu ortaya koydu:

Ons Altın: Rekor seviyeden %13 düşüşle 4.650 dolara geriledi.

Gram Altın: 8 bin TL’den 6 bin 500 TL seviyelerine çekildi.

Gümüş: Altına göre daha sığ bir piyasaya sahip olan gümüşte ise kayıplar %34’ü aşarak çok daha sert hissedildi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "ALTIN ALAN ENFLASYONU SATIN ALIYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasadaki durumu "sağlıklı bir realizasyon" olarak nitelendirdi. Yıldırımtürk, İTO’nun ardından TÜİK’ten de yüksek bir enflasyon rakamı beklendiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketiciler bu düşüşü bir alım fırsatı olarak görüyor. Şu an altın alanlar aslında enflasyonu satın alıyor. Çok hızlı yükselişin hızlı düşüş getireceğini biliyorduk ancak kimsede panik satışı yok; aksine kademeli alımlar var. Orta ve uzun vadede altın görünümünü koruyor."

"SIĞ METALLERE DİKKAT EDİN"

Yatırımcıların altın dışındaki metallere (bakır, gümüş, platin, paladyum) olan ilgisinin devam ettiğini belirten Yıldırımtürk, önemli bir uyarıda bulundu: "Gümüş altınla yükseliyor ama düşerken çok daha sert düşüyor. Piyasası sığ olan metallerde temkinli olunmalı. Şu an için bakır, altına daha paralel ve sağlam bir seyir izliyor."