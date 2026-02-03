Finansal piyasalarda gözler açıklanacak olan makroekonomik verilere çevrilirken, döviz kurları sabahın ilk saatlerinde yatay bir seyirle güne başladı. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler veya ticari kararlarını döviz kurlarına göre şekillendiren vatandaşlar, arama motorlarında "Bugün dolar ne kadar?" ve "Euro kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR/TL'DE SABAH SAATLERİ

Yeni günün ilk verilerine göre dolar kuru, dünkü kapanış seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Saat 07:15 itibarıyla bankalararası piyasada oluşan rakamlar şu şekilde:

Dolar Alış: 43,4624 TL

Dolar Satış: 43,4974 TL

EURO/TL SEVİYESİ

Avrupa para birimi Euro da dolarla benzer şekilde stabil bir açılış gerçekleştirdi. Aynı saat dilimi itibarıyla Euro/TL paritesi piyasalarda 51,4522 TL seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALARDA KRİTİK BEKLEYİŞ

Analistler, döviz kurlarındaki bu sakin seyrin bugün açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileri öncesinde "bekle-gör" politikasından kaynaklandığını belirtiyor. Veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, küresel bazda ise dolar endeksinin seyrinin takip edileceğini vurguluyor.