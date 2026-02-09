Küresel yatırım bankası ING Global, Ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, faiz ve kur tahminlerini güncelledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

ING Global, yayımladığı analizde 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 22'den yüzde 23'e çıkardı. Banka, bu revizyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin Kasım Enflasyon Raporu'nda paylaştığı yüzde 19'luk öngörünün üzerinde kaldığına dikkat çekti.

GÖZLER 12 ŞUBAT ENFLASYON RAPORU'NDA

Bu çerçevede, TCMB'nin 12 Şubat'ta açıklayacağı yeni Enflasyon Raporu'nun kritik önemde olduğu vurgulandı. Raporda sunulacak güncel projeksiyonların, Merkez Bankası'nın orta vadeli para politikası stratejisine dair önemli sinyaller vereceği kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE TEMKİNLİ DURUŞ VURGUSU

ING Global'in değerlendirmesinde, gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Bu nedenle, TCMB'nin mevcut faiz indirim döngüsünde ihtiyatlı bir duruş sergilemesinin beklendiği ifade edildi.

Banka, baz senaryosunda politika faizinin 2026 sonuna kadar kademeli olarak yüzde 28 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Ancak yüksek enflasyon dinamikleri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin riskler nedeniyle faiz patikasına yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu da vurgulandı.

DOLAR/TL İÇİN 2026 SONU TAHMİNİ

ING Global, döviz piyasasına ilişkin projeksiyonlarını da raporunda paylaştı. Buna göre banka, 2026 yıl sonunda dolar/TL kurunun 51 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu öngörünün, enflasyon görünümü ve para politikası patikasıyla uyumlu şekilde kurda kademeli bir yükseliş beklentisini yansıttığı belirtildi.