Uluslararası ürün fiyatlarındaki değişim ve döviz kuru hareketliliği, ekonomik yakıt tercihiyle bilinen LPG fiyatlarını vurdu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre LPG litre fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruşluk bir artış yapılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYAT BEKLENTİSİ

Zam kararı öncesinde büyükşehirlerdeki mevcut fiyatlar göz önüne alındığında, gece yarısı yapılacak güncelleme ile birlikte:

• İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde otogaz fiyatlarının yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

• Akaryakıt istasyonları, YENİ tarifeyi 00.00 itibarıyla pompalarına yansıtacak.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİM YOK

LPG'deki bu hareketliliğe rağmen, benzin ve motorin (mazot) gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Sürücüler, LPG'deki bu zammın ardından diğer yakıt türlerinde de benzer bir hareketlilik olup olmayacağını merakla takip ediyor.

Yeni haftanın ilk gününde üç büyük ildeki güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası: Benzin 55.27 TL, Motorin 57.43 TL, LPG 29.29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 55.09 TL, Motorin 57.25 TL, LPG 28.69 TL.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.17 TL

Motorin: 58.51 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.46 TL

Motorin: 58.78 TL

LPG: 29.09 TL