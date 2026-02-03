Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. Yeni yılın ilk ayında fiyatlardaki değişim hız kazanırken, yıllık enflasyonda baz etkisinin de yardımıyla sınırlı bir değişim gözlendi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 oranında artış kaydetti. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa analistleri ve ekonomistler, ocak ayında asgari ücret düzenlemeleri ve hizmet sektörü zamlarının etkisiyle aylık yüzde 4,21 civarında bir artış bekliyordu. TÜİK'in açıkladığı rakam, piyasa beklentilerinin üst bandına yakın bir seyir izledi.

OCAK AYI ENFLASYONUNA "GIDA VE KONUT" DAMGASI

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, harcama grupları bazındaki detaylar piyasa analistleri tarafından mercek altına alındı. Veriler, vatandaşın en temel gider kalemleri olan gıda ve barınma maliyetlerindeki artışın, TÜFE üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç ana grubun hem aylık hem de yıllık performansı, hayat pahalılığının kaynağını net bir şekilde özetliyor:

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Ocak ayında yüzde 6,59 artarak genel endekse tam 1,61 puan katkı sağladı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 31,69 olarak kayıtlara geçti.

• Konut ve Enerji: Konut, su, elektrik ve gaz grubunda yıllık artış yüzde 45,36 ile zirveye yerleşti. Bu grup, yıllık enflasyonun 6,74 puanlık kısmından tek başına sorumlu.

• Ulaştırma: Akaryakıt ve ulaşım maliyetlerindeki artışla birlikte aylık yüzde 5,29, yıllık ise yüzde 29,39 yükseliş gösterdi.

174 ALT SINIFIN 157'SİNDE FİYATLAR ARTTI

Ocak ayı verileri, fiyat artışlarının genele yayıldığını da kanıtladı. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan sadece 14’ünde düşüş gözlenirken, 157 alt sınıfta fiyatlar yükseldi.

Bu durum, enflasyonist baskının sadece belirli kalemlerle sınırlı kalmadığını, ekonominin geneline nüfuz ettiğini gösteriyor.

ENAG ocak enflasyonunu açıkladı: Artış yüzde 50’nin üzerinde

ENAG VE İTO CEPHESİNDE DURUM NE?

Resmi verilerin yanı sıra, alternatif ölçümler ocak ayındaki fiyat artışının çok daha sert hissedildiğini ortaya koyuyor:

• ENAG (Bağımsız Araştırma): Ocak ayında fiyatların yüzde 6,32 arttığını belirten grup, yıllık enflasyonu yüzde 53,42 olarak hesapladı.

• İTO (İstanbul Verisi): İstanbul’da perakende fiyatlar Ocak’ta yüzde 4,56 artarken, yıllık artış yüzde 36,15 oldu.

BEKLENTİLER VE GELECEK PROJEKSİYONU

Aralık ayında yüzde 0,89 gibi oldukça düşük bir seviyede kalan enflasyonun Ocak'ta sıçrama yapması, ekonomistler tarafından "mevsimsel ve yapısal etkilerin birleşimi" olarak yorumlanıyor.

35 ekonomistin katıldığı AA Finans anketinde, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 23,73 olarak belirlendi.

DEZENFLASYON SÜRECİ TEHLİKEDE Mİ?

Analistler, ocak ve şubat aylarının geleneksel olarak yüksek enflasyon dönemleri olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak aylık yüzde 4,84'lük veri, dezenflasyon sürecinin başarısı için küresel enerji fiyatlarının istikrarı ve iç talepteki soğumanın devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Özellikle hizmet grubundaki katılık, ekonomi yönetiminin en büyük sınavı olmaya devam edecek gibi görünüyor.