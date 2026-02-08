NTV'de yer alan habre göre, Üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzatılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, ön lisans ve lisans programlarında uzun dönem staj modeli uygulanacak.

Buna göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj yapılacak. Dört yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modeli hayata geçirilecek.

"ESASINDA ÇOK YERİNDE VE DOĞRU BİR UYGULAMA"

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, uygulamanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor."

UYGULAMA 7 İLDE BAŞLAYACAK

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni staj modelinin ilk etapta KONYA, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.

"İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞ KURULACAK"

Özvar, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak"

Ayrıca öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler, değerlendirme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususların da yapılacak sözleşmelerde yer alacağı bildirildi.