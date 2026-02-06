Adayların sınav haklarını kaybetmemeleri için takvimi yakından takip etmeleri gerekiyor:

• Normal Başvuru Süreci: 6 Şubat – 2 Mart 2026

• Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026

• Sonuçların Açıklanması: 22 Temmuz 2026

SINAV OTURUMLARI VE SAATLERİ

Haziran ayında gerçekleşecek olan dev sınav, yine üç ana oturumdan oluşacak. Sınav saatleri ve tarihleri ise netleşti:

• TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran Cumartesi, Saat 10.15

• AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar, Saat 10.15

• YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar, Saat 15.45

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecekler.

Sınav ücretinin kılavuzda belirtilen bankalara veya ÖSYM’nin "ödemeler" sistemi üzerinden yatırılmasıyla başvuru süreci tamamlanmış olacak.