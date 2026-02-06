Haftanın yurt içindeki kuşkusuz en önemli maddesi, 12 Şubat Perşembe günü saat 10:30’da açıklanacak olan TCMB yılın 1. enflasyon raporu.

Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu için koruduğu yüzde 12’lik enflasyon tahmininde bir revizeye gidip gitmeyeceği, para politikasının geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Ayrıca haftanın son işlem günü olan 13 Şubat Cuma saat 10:00’da açıklanacak cari işlemler verisi, dış dengeye dair güncel sinyaller verecek.

KÜRESEL GÜNDEM: ABD ENFLASYONU VE BÜYÜME RAKAMLARI

Dış piyasalarda gözler ABD'den gelecek olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinde olacak. 11 Şubat Çarşamba (tarım dışı istihdam ile birlikte) ve 13 Şubat Cuma günü açıklanacak olan ABD verileri, Fed’in 2026 yılındaki faiz indirim patikasına dair beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Japonya'dan gelecek ödemeler dengesi (9 Şubat) ve İngiltere’den gelecek GSYH (12 Şubat) verileri de küresel büyüme kaygılarını test edecek diğer önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

BORSA İSTANBUL'DA BİLANÇO HEYECANI

Şirket bazlı hareketlilikte ise devlerin 2025 yılı dördüncü çeyrek (4Ç25) performansları takip edilecek:

• 11 Şubat: Koç Holding (KCHOL) bilançosu.

• 12 Şubat: Do&Co özel hesap dönemi bilançosu.

• 13 Şubat: Albaraka Türk (ALBRK) bilançosu.

HAFTALIK VERİ PANORAMASI

Haftalık takvimde hem Türkiye hem de ABD tarafındaki enflasyon odaklı verilerin yoğunluğu, döviz kurları ve altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Yatırımcıların perşembe günkü TCMB sunumundaki satır aralarına odaklanması bekleniyor.