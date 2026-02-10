BofA Global Research, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikasına ilişkin öngörülerini revize ederek faiz artırım takvimini ileri bir tarihe öteledi. Banka, BoJ'dan 100 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.
Kurum tarafından yayımlanan güncel analizde, daha önce Haziran 2025 olarak tahmin edilen ilk faiz artışı beklentisi, Nisan 2026 tarihine çekildi. Bankanın bu tarihte 25 baz puanlık bir artış gerçekleştirmesi öngörülüyor.
BofA’nın tahminlerine göre BoJ’un sıkılaşma döngüsü şu takvimle devam edecek:
Nisan 2026: 25 baz puan artış
Eylül 2026: 25 baz puan artış
Ocak 2027: 25 baz puan artış
Temmuz 2027: 25 baz puan artış
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERPEKGY neden tavan oldu?