Kurum tarafından yayımlanan güncel analizde, daha önce Haziran 2025 olarak tahmin edilen ilk faiz artışı beklentisi, Nisan 2026 tarihine çekildi. Bankanın bu tarihte 25 baz puanlık bir artış gerçekleştirmesi öngörülüyor.

BofA’nın tahminlerine göre BoJ’un sıkılaşma döngüsü şu takvimle devam edecek:

Nisan 2026: 25 baz puan artış

Eylül 2026: 25 baz puan artış

Ocak 2027: 25 baz puan artış

Temmuz 2027: 25 baz puan artış