Uygulama kapsamında, eski tip nüfus cüzdanlarının geçerli olmadığı, yalnızca yeni nesil çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapılabileceği vurgulanıyor.

KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER VE KALIŞ SÜRELERİ

Düzenleme uyarınca Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla seyahat edebileceği ülkeler ve tanınan süreler şu şekilde sıralanıyor:

Azerbaycan: Türkiye’den doğrudan yapılan seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz kalış.

Gürcistan: 1 yıla kadar pasaportsuz konaklama hakkı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Mevcut protokoller dahilinde serbest giriş-çıkış.

Moldova: 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla konaklama imkanı.

Sırbistan: Karşılıklı anlaşma uyarınca kimlik kartıyla giriş-çıkış.

Ukrayna: 90 güne kadar giriş izni.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE TEKNİK DETAYLAR

Pasaportsuz seyahat imkanından yararlanan vatandaşların, 5602 sayılı kanun gereği yurt dışı çıkış harcını ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Sınır kapılarından geçiş sırasında verilen ve üzerine mühür basılan giriş-çıkış formunun, seyahat süresince saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunluluğu bulunuyor.

AKTARMALI UÇUŞ VE GELECEK PLANLARI

Söz konusu kolaylık, doğrudan uçuşlar veya kara yolu geçişleri için geçerli olup üçüncü bir ülke üzerinden yapılacak aktarmalı seyahatlerde kapsama girmeyebiliyor. Öte yandan, Bosna-Hersek gibi diğer Balkan ülkelerinin de benzer bir uygulamaya dahil edilmesi yönündeki diplomatik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.