Perakende satışlar aralık ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,7, yıllık bazda ise yüzde 16,3 arttı. Böylece yıllık artış oranı Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TİCARET SATIŞ HACMİNDE ARTIŞ

Ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi değişim göstermezken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 yükseldi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artış kaydetti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 3 artarken, toptan ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1 geriledi.