AJet, ramazan ayında seyahat etmek isteyenlere yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.
Biletini bugün ve yarın alanlar, WhatsApp kanalından paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek.
İndirim "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.
Kaynak: AA | Bu içerik Sevgül Kaba Kolyiğit tarafından yayına alınmıştır