Wildberries'ten AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, şirketin WB Travel markasıyla Türkiye ve Mısır'da faaliyete geçtiği kaydedildi.

Tur şirketi FUN&SUN ile ortaklık yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesindeki "WB Travel Anita Matiate" adlı otelin bu kapsamda faaliyete geçtiği belirtildi.

Türkiye ve Mısır'daki otellerin aile odaklı tatil köyleri olarak tasarlandığına işaret edilen açıklamada, WB Travel üzerinden çevrim içi otel, uçak bileti ve turlar için rezervasyon yapılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Wildberries'in WB Travel markasıyla Türkiye ve Mısır’da bu yıl yeni oteller açmayı planladığı da duyuruldu.

Rusya'da 2004 yılında faaliyete geçen Wildberries, Kazakistan, Gürcistan ve Belarus dahil çok sayıda ülkede kullanıcılara ürün ticareti gibi çeşitli dijital platform hizmetleri sunuyor.