Türkiye ekonomisi, 2026 yılına fiyat artışlarının gölgesinde başladı. Ocak ayı verileri, harcama gruplarındaki hareketliliğin devam ettiğini gösterirken, bağımsız kurumlar ve piyasa beklentileri arasında belirgin farklar dikkat çekiyor.

ENAG: "YILLIK ENFLASYON YÜZDE 53’Ü AŞTI"

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak 2026 dönemine ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

ENAG analizine göre tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında artış gösterdi. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 53,42 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL’UN ATEŞİ YÜKSELİYOR: İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin en büyük metropolünde perakende fiyatlar ocak ayında yüzde 4,56 oranında arttı.

Toptan eşya fiyatlarındaki artış ise yüzde 1,28 ile daha sınırlı kaldı. İstanbul özelinde yıllık perakende fiyat artışı yüzde 36,15 seviyesine ulaştı.

GÖZLER TÜİK’TE: EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek resmi rakamlara odaklanmış durumda. AA Finans tarafından 35 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre:

• Aylık Beklenti: Ekonomistlerin ocak ayı aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 4,21 oldu.

• Yıllık Tahmin: Bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun, baz etkisiyle birlikte aralık ayı sonunda yüzde 29,86 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

• Yıl Sonu Hedefi: 2026 sonu için ekonomistlerin konsensüs tahmini yüzde 23,73 olarak belirlendi.

PİYASALARDA BAZ ETKİSİ VE DIŞ FAKTÖRLER

Aralık ayında yüzde 0,89 olarak gerçekleşen düşük aylık artışın ardından ocak ayındaki yükseliş trendi, özellikle asgari ücret ayarlamaları ve hizmet sektörü zamlarının etkisi olarak değerlendiriliyor.

Analistler, yılın geri kalanı için dezenflasyon sürecinin başarısının küresel enerji fiyatları ve iç talep dengesine bağlı olacağının altını çiziyor.