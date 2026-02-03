Çin’de yetkililer, Xiaomi MARKA elektrikli araçların karıştığı ve kapıların kaza sonrası kilitli kalması sonucu yolcuların tahliye edilememesi ve can kayıplarının yaşanmasının ardından harekete geçti.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, yaşanan endişelerin ardından özellikle elektrikli araçlarda görülen gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. Çin, bu kararla gizli kapı kollarını yasaklayan ilk ülke olacak.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, araçlar herhangi bir kaza anında araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahale ile açılmasını sağlayacak mekanik mekanizmalara sahip olacak.

Alınan karar göre, aracın bagajı hariç tüm kapılarında elle kavranabilecek en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir boşluk bulunacak. Araç içerisinde de mekanik kolları gösteren bir işaretin bulunması gerekecek.

KARAR 2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alınan karar 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Piyasada bulunan mevcut modelleri ise tasarımlarını 2 yıl içinde güncellenmesi beklenecek. Söz konusu önlemler Çin pazarında geçerli olacak ancak, ülkenin elektrikli araç pazarındaki yeri kararın dünya piyasalarını da etkilemesi bekleniyor.

Kasım ayında, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın elektrikli kapı kollarının aniden çalışmayı durdurması ve çocukların arabalarda mahsur kalmasına yönelik şikayetlerin ardından bu kollara ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın 2021 Model Y araçlarındaki kollarla ilgili 9 şikayet aldığını 4 olayda araç sahiplerinin sorunu çözmek için camı kırmak zorunda kaldığını bildirdi.

